Sottomarini nucleari, piano Aukus per fermare la Cina: cos’è e cosa prevede (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Sottomarini nucleari all’Australia per contrastare l’espansione militare cinese nella regione dell’Asia Pacifico. E’ questo, in sostanza, il cuore dell’accordo Aukus tra Usa, Australia e Regno Unito, per contrastare le mire geopolitiche di Pechino. I dettagli del patto, annunciato 18 mesi fa, sono stati rivelati nel corso di un vertice alla base navale Point Loma di San Diego, tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro australiano Anthony Albanese e quello britannico Rishi Sunak. Immediata la reazione della Cina, che parla di una “strada di errore e pericolo” ed esorta ad abbandonare questa “mentalità da Guerra Fredda”. Mentre il Cremlino chiede chiarimenti. “Siamo in un momento chiave della storia in cui il duro lavoro per rafforzare la deterrenza e promuovere la stabilità avrà ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) –all’Australia per contrastare l’espansione militare cinese nella regione dell’Asia Pacifico. E’ questo, in sostanza, il cuore dell’accordotra Usa, Australia e Regno Unito, per contrastare le mire geopolitiche di Pechino. I dettagli del patto, annunciato 18 mesi fa, sono stati rivelati nel corso di un vertice alla base navale Point Loma di San Diego, tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro australiano Anthony Albanese e quello britannico Rishi Sunak. Immediata la reazione della, che parla di una “strada di errore e pericolo” ed esorta ad abbandonare questa “mentalità da Guerra Fredda”. Mentre il Cremlino chiede chiarimenti. “Siamo in un momento chiave della storia in cui il duro lavoro per rafforzare la deterrenza e promuovere la stabilità avrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L’AUKUS va avanti, così come lo sviluppo dei sottomarini nucleari dell’Australia. - ultimenotizie : Il piano degli Usa per vendere all'#Australia cinque sottomarini nucleari 'solleva molte domande legate alla non pr… - VBuzzonetti : RT @LucaSebastiani_: #Sunak prova a rilanciare la Global Britain, per contrastare Russia e Cina: cinque miliardi in più nella Difesa e il v… - Gpb516 : RT @Mafalda86908794: A radio3, stamattina, parlavano della corsa al riarmo dell'Australia: si doterà di sottomarini nucleari, in vista di u… - claudiomontar : RT @Mafalda86908794: A radio3, stamattina, parlavano della corsa al riarmo dell'Australia: si doterà di sottomarini nucleari, in vista di u… -