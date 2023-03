Sospensione idrica ad Avellino | ecco le zone interessate

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che, per improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria sulla retedel serbatoio Pennini del Comune di, il giorno 15/03/2023, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, potranno verificarsi disfunzioni nell’approvvigionamento idrico nei punti alti delle seguenti strade: ? STRUTTURA PER ANZIANI “IL ROSETO”; ? VIA DI PIETRO ELIMITROFE; ? C.DA S. EUSTACHIO ELIMITROFE; ? VIA MICHELE CAPOZZI E TRAVERSE; ? VIA ENRICO CAPOZZI E TRAVERSE; ? VIA SCANDONE E TRAVERSE; ? INTERA LOTTIZZAZIONE “VALENTE”; ? VIA ZOCCOLARI ELIMITROFE; ? PARCO DE MA TTEIS; ? PARCO GILIA; ? VIA L. DI CAPUA E TRAVERSE; ? RIONE PARCO ELIMITROFE; ? VIA CUPA MUTI ELIMITROFE; ? CONTRADA ARCHI E...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Napolikeit : Sospensione idrica in 3 comuni salernitani: ecco quando e dove #napoli #sospensione_idrica - CasilinaNews : Zagarolo, disagi con l'acqua giovedì 16 marzo: info e dettagli - maurquie : Mercoledì 15 marzo Sospensione idrica in via Mario Pagano altezza civico 31 - maurquie : Giovedì 16 marzo - Sospensione idrica programmata - AUSINO CONDOTTA CONSORZIALE - TV7Benevento : Venerdì 17 marzo sospensione idrica per lavori manutenzione straordinaria in via Liborio Pizzella. -… -

Giovedì 16 marzo stop all'erogazionein tre Comuni (Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Fisciano) per via di un intervento di ...autobotte in via Nazionale per tutta la durata della...... stop all'acqua per 12 ore: rubinetti chiusi a Ceglie e Carbonara Attualità Adelfia, Acquedotto Pugliese a lavoro: 'il 24 gennaio per 9 ore' Comunicati Stampa Bari, il sindaco ...Lacomporterà la mancata erogazione alle seguenti zone : Cappelle Superiori Puzzo di Cappelle Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S. Luca (inclusi P.co Ambra e ...

Venerdì 17 marzo sospensione idrica per lavori manutenzione ... TV Sette Benevento

Acque comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, avvenuto oggi martedì 14 marzo, è in corso ...L’Alto Calore Servizi comunica che, per improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del serbatoio Pennini del Comune di Avellino, il giorno 15/03/2023, dalle ore 13.00 all ...