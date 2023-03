Sorteggio quarti Champions League: data, orario, dove seguirlo in tv (anche in chiaro) e in streaming. Regole e come funziona (Di martedì 14 marzo 2023) Sorteggio quarti di finale Champions League, ancora pochi giorni e il tabellone della fase finale della più importante coppa Europea sarà delineato. Prima però ci sono da completare le ultime sfide in programma degli ottavi di finale che vedono impegnate ben due squadre italiane: si tratta dell’Inter, in campo stasera, e del Napoli, che giocherà domani il match di ritorno contro il Francoforte. Il Milan invece è già ai quarti di finale avendo superato nel doppio confronto il Tottenham. Ma quando si terrà il Sorteggio? E quali sono le Regole? Vediamo insieme tutte le informazioni in merito. Quali sono le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions In attesa degli ultimi verdetti ecco le squadre che si sono già qualificate ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023)di finale, ancora pochi giorni e il tabellone della fase finale della più importante coppa Europea sarà delineato. Prima però ci sono da completare le ultime sfide in programma degli ottavi di finale che vedono impegnate ben due squadre italiane: si tratta dell’Inter, in campo stasera, e del Napoli, che giocherà domani il match di ritorno contro il Francoforte. Il Milan invece è già aidi finale avendo superato nel doppio confronto il Tottenham. Ma quando si terrà il? E quali sono le? Vediamo insieme tutte le informazioni in merito. Quali sono le squadre qualificate aidi finale diIn attesa degli ultimi verdetti ecco le squadre che si sono già qualificate ai ...

