Sorteggio Inter ai quarti di finale di Champions League | data | orario e diretta tv

(Di martedì 14 marzo 2023) Venerdì 17 marzo alle 12:00 avrà luogo ildeididi2022/2023. L’evento si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e Sportface.it vi terrà compagnia sugli accoppiamenti definiti dall’urna. Ilpotrà essere seguito su Dazn e Sky, oltre che in streaming sul sito e i canali della Uefa. L’di Inzaghi, dopo aver sconfitto il Porto negli ottavi, scoprirà qui la sua prossima avversaria. Avversaria che potrà essere qualunque, anche eventualmente Milan e Napoli, in quanto non ci saranno limitazioni al. LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’LE SQUADRE QUALIFICATE AITABELLONE E ACCOMPIAMENTIDI ...

Champions League: Porto-Inter 0-0. Nerazzurri ai quarti grazie al gol all'andata di Lukaku RaiNews

L'Inter di Inzaghi va a caccia della qualificazione ai quarti di Champions in Portogallo: con il Porto si riparte dall'1-0 dell'andata a San Siro.Venerdì 17 marzo alle 12 a Nyon andrà in scena il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della Champions League 2022/23. Ecco i criteri riportati dal ...