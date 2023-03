Sopra Steria lancia Energy4Green, piattaforma cloud per la transizione green (Di martedì 14 marzo 2023) Una piattaforma cloud che fornisce gli strumenti tecnologici necessari alla gestione e all’ottimizzazione dei flussi all’interno delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, per massimizzare i benefici a favore della collettività: questo l’obiettivo dell’azione congiunta di Sopra Steria e Henshin Group. La soluzione realizzata da Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software, supportata dall’infrastruttura tecnologica Movens di Henshin, è in grado di raccogliere qualsiasi dato standardizzato proveniente da dispositivi IoT (Internet of Things) e sviluppare specifici verticali di mercato. Attraverso il monitoraggio real-time dei flussi energetici e l’utilizzo di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Unache fornisce gli strumenti tecnologici necessari alla gestione e all’ottimizzazione dei flussi all’interno delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, per massimizzare i benefici a favore della collettività: questo l’obiettivo dell’azione congiunta die Henshin Group. La soluzione realizzata da, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software, supportata dall’infrastruttura tecnologica Movens di Henshin, è in grado di raccogliere qualsiasi dato standardizzato proveniente da dispositivi IoT (Internet of Things) e sviluppare specifici verticali di mercato. Attraverso il monitoraggio real-time dei flussi energetici e l’utilizzo di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, la ...

