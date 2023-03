Sony, PS5 Pro è in sviluppo e uscirà a fine 2024, per la PS6 appuntamento al 2028 (Di martedì 14 marzo 2023) La Sony sta lavorando ad un nuovo modello di Play Station 5. Dopo l’uscita della console nel novembre 2020, gli insider di videogiochi hanno fatto sapere che la casa giapponese ha intenzione di lanciare sul mercato per la fine del 2024 la nuova Play Station 5 Pro. Le caratteristiche chiaramente sono ancora segrete ma non ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Lasta lavorando ad un nuovo modello di Play Station 5. Dopo l’uscita della console nel novembre 2020, gli insider di videogiochi hanno fatto sapere che la casa giapponese ha intenzione di lanciare sul mercato per ladella nuova Play Station 5 Pro. Le caratteristiche chiaramente sono ancora segrete ma non ... TAG24.

