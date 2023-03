Sonia Bruganelli invita Giaele De Donà a dire la verità | l’accaduto in diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera i riflettori sono tutti puntati su #GFVIPPARTY GALA NIGHT ?? Tra gli ospiti esclusivi avremo: Sonia Brug… - carmen_cupini : RT @paolo_caciolli: La Bruganelli è l’unica che guarda il programma! Oriana e Giaele grande figura di merda nazionale! Bravissima Sonia #o… - Robimum : RT @teamsoleilsorge: LA BASTARDA DI SONIA BRUGANELLI SMASCHERANDO LA FALSITÀ DI GIAELE E DEI RESTANTI SPARTANI ?? #gfvip #nikiters #donnali… - Federic02959828 : RT @teamsoleilsorge: LA BASTARDA DI SONIA BRUGANELLI SMASCHERANDO LA FALSITÀ DI GIAELE E DEI RESTANTI SPARTANI ?? #gfvip #nikiters #donnali… - casati_i : RT @teamsoleilsorge: LA BASTARDA DI SONIA BRUGANELLI SMASCHERANDO LA FALSITÀ DI GIAELE E DEI RESTANTI SPARTANI ?? #gfvip #nikiters #donnali… -

E seè molto divertita 'A me dispiace per Edoardo - scherza - che se avesse saputo che Antonella sarebbe diventata così sarebbe uscito prima', c'è chi invece non crede in questo suo ...Alfonso Signorini in compagnia delle due opinioniste,e Orietta Berti, e all'esperta di tweet, Giulia Salemi, affronta una puntata ricca di sorprese e confronti. Il cerchio ormai si stringe, siamo ormai alle battute finali e i ...... quando ci sarà la finale dei vipponi e quando torna Ilary Blasi Quando finisce il Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, il programma condotto e diretto da Alfonso Signorini, con...

GF VIP Party: Sonia Bruganelli e Awed tra gli ospiti - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Dallo studio l’opinionista Sonia Bruganelli dopo aver ascoltato le parole della gieffina ha rilasciato un prezioso consiglio per la gieffina: “Secondo me non hai bisogno di dover sembrare più forte, ...Sonia Bruganellli ha smascherato in diretta Giaele De Donà su quanto ha affermato verso Nikita Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera abbiamo visto alcune sorprese per Oriana M ...