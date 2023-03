Sondaggi Tecnè | Pd | crescita continua

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 14 marzo 2023) Il Partito Democratico torna su valori registrati alle ultime elezioni politiche. A sostenerlo sono irealizzati daper l’Agenzia Dire il 10 marzo. Rispetto alla precedente rilevazione, i dem guadagnano sei decimi attestandosi al 18,6%. Giù il Movimento 5 Stelle che perde mezzo punto e scivola al 6%. In alto leggera flessione per Fratelli d’Italia ora al 30,6%. Piccole variazioni anche per gli altri partiti: la Lega cresce di un decimo all’8,9%, Fratelli d’Italia e Terzo Polo di Azione e Italia Viva si equivalgono (7,4%). Sotto la soglia di sbarramento del 3% si trovano l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi al 2,8%, +Europa al 2,4% e Italexit all’1,8%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,1% dei consensi. La quota di indecisi e incerti è stimata al 44,3%. Idanno in ...