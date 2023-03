Sondaggi | il PD continua la risalita insieme a M5S

(Di martedì 14 marzo 2023) Il Partito Democraticola suaneielettorali. L’effetto Schlein ora fa sfiorare al partito il 20% dei voti Un effetto positivo chead essere assolutamente devastante. Il Partito Democratico sembra aver tratto nuova linfa dal cambiamento, essersi rinnovato anche dal punto di vista dell’elettorato e aver ripreso in mano un po’ di leadership. L’effetto relativo alla nuova segretaria Elly Schleina farsi sentire anche e soprattutto dal punto di vista deielettorali. Secondo SWG, infatti, il partito avrebbe effettuato un altro piccolo balzo. L’incremento di questa settimana è dello 0,8%. Già la scorsa settimana, il partito si è dimostrato capace di risalire del 2,6%, percentuale assolutamente ottima. In due settimane, dunque, il ...

Tecnè: Pd, crescitaIl Partito Democratico torna su valori registrati alle ultime elezioni politiche. A sostenerlo sono irealizzati da Tecnè per l' Agenzia Dire il 10 marzo.Lo dice Questo l'ultimo sondaggio Swg per La7: il Partito democraticoa trarre beneficio dall'effetto della nuova leadership di Elly Schlein. Nella settimana che si è chiusa con l'assemblea nazionale dem di Roma, che ha registrato la proclamazione della Schlein ...

