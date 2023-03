Sondaggi, Fdi primo ma in calo. Pd sale al 20,3% grazie a Schlein (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia con il 29.2% (-0.4 dall’ultimo Sondaggio del 21 febbraio scorso) si riconferma primo partito italiano nelle intenzioni di voto. E’ quanto rileva il Sondaggio, realizzato da Euromedia Research e pubblicato oggi, 14 marzo 2023, da Porta a Porta relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale e all’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd. Il Pd sale al 20.3% (+2.8), seguito dal M5S, che scende quasi di due punti percentuali, fermandosi al 15% (-1.9). La Lega si colloca in quarta posizione, raggiungendo il 9.4% (+0.4), seguita da Azione-Italia Viva all’8.4% (+0.3). Forza Italia scende al 6.5% (-1.2). Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 2.6% (-0.4), Per l’Italia con Paragone al 2.4% (+0.3) e +Europa al 2.2% (-0.2). Posizione ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia con il 29.2% (-0.4 dall’ultimoo del 21 febbraio scorso) si riconfermapartito italiano nelle intenzioni di voto. E’ quanto rileva ilo, realizzato da Euromedia Research e pubblicato oggi, 14 marzo 2023, da Porta a Porta relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale e all’elezione di Ellyalla segreteria del Pd. Il Pdal 20.3% (+2.8), seguito dal M5S, che scende quasi di due punti percentuali, fermandosi al 15% (-1.9). La Lega si colloca in quarta posizione, raggiungendo il 9.4% (+0.4), seguita da Azione-Italia Viva all’8.4% (+0.3). Forza Italia scende al 6.5% (-1.2). Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 2.6% (-0.4), Per l’Italia con Paragone al 2.4% (+0.3) e +Europa al 2.2% (-0.2). Posizione ...

