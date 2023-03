Sondaggi, Fdi primo ma in calo. Pd sale al 20,3% grazie a Schlein (Di martedì 14 marzo 2023) Fratelli d'Italia con il 29,2% ( - 0.4 dall'ultimo Sondaggio del 21 febbraio scorso) si riconferma primo partito italiano nelle intenzioni di voto. E' quanto rileva il Sondaggio, realizzato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Fratelli d'Italia con il 29,2% ( - 0.4 dall'ultimoo del 21 febbraio scorso) si riconfermapartito italiano nelle intenzioni di voto. E' quanto rileva ilo, realizzato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi: il nuovo Pd di Schlein cresce di quasi un punto in una settimana, FdI primo ma in calo - infoitinterno : Sondaggi politici, Fdi primo ma in calo. Pd sale al 20,3% grazie a Schlein - TV7Benevento : Sondaggi, Fdi primo ma in calo. Pd sale al 20,3% grazie a Schlein - - MAnnurca : @carovana12 I sondaggi non mi piacciono. Almeno riporti i dati, anche se non leggibili, su intervistati etc.. megli… - vivereitalia : Sondaggi, Fdi primo ma in calo. Pd sale al 20,3% grazie a Schlein -