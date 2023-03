Solo travel Viaggiare da sole per ritrovare il benessere

Leggi su amica

(Di martedì 14 marzo 2023) Courtesy of Ufficio Stampa La tendenza delè in atto, e le donne rappresentano il 63% di chi viaggia in solitaria. A dirlo è il portale di viaggio Tramundi, che analizzando le prenotazioni degli ultimi 12 mesi ha fotografato una netta scelta di campo al femminile: partire daper scoprire cose nuove, fuori ma soprattutto dentro se stesse. L’identikit della viaggiatrice? Ha tra i 35 e i 40 anni e una predilezione per i viaggi fuori stagione: febbraio, maggio, ottobre sono i mesi preferiti. Il viaggio “tipo”, che ha una durata media di 7 giorni, ha come mood prevalenti natura e cultura e vede tra le 4 e le 5 tappe da percorrere. Non proprio un viaggio all’insegna del relax, quindi: le donne hanno finalmente messo da parte secoli di paternalismo e partono all’avventura, perché hanno capito che questo regala benefici ...