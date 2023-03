Solitudine degli anziani | nasce il progetto “nipoti di penna”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 14 marzo 2023) Prendere carta ee dedicare del tempo ad una persona che non si conosce, ma con la quale si scoprirà di condividere tante piccole cose preziose. Da un anno a questa parte, per combattere la piaga dellanelle RSA, l’associazione Un sorriso in più Onlus promuove undal titolo tanto commovente quanto i propositi che persegue: “di“. Il succo è cheacquisiti di tutta Italia scrivono ad un/a anziano/a ospite di una RSA per tenergli compagnia, e allo stesso tempo arricchire il proprio animo con un’esperienza magica, quasi di altri tempi. La signora Albina, di 95 anni, per esempio confida che “È proprio bello avere qualcuno che pensa a te e ti scrive, come si faceva una volta. Ora con i cellulari ...