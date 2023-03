Soleil Sorge e Sophie Codegoni, lite social per colpa del beachwear (Di martedì 14 marzo 2023) Nemiche, amiche, poi di nuovo… nemiche. Soleil Sorge e Sophie Codegoni passano dall’essere best friends a far volare stracci sui social. Stavolta il motivo del contendere è una collezione di beachwear che la Bonas di “Avanti un altro” ha lanciato per Island Coco. Alcuni follower hanno notato una forte somiglianza con quelli della collezione dello scorso anno, firmata dall’influencer italoamericana. Lo scontro social non è tardato ad arrivare. La collezione di Soleil Sorge Soleil con uno dei suoi bikiniL’anno scorso Soleil Sorge aveva firmato una linea di costumi per Island Coco. Una collezione sexy e audace, con capi luccicanti e metallizzati, reggiseni lace-up e slip sgambatissimi. Li ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 14 marzo 2023) Nemiche, amiche, poi di nuovo… nemiche.passano dall’essere best friends a far volare stracci sui. Stavolta il motivo del contendere è una collezione diche la Bonas di “Avanti un altro” ha lanciato per Island Coco. Alcuni follower hanno notato una forte somiglianza con quelli della collezione dello scorso anno, firmata dall’influencer italoamericana. Lo scontronon è tardato ad arrivare. La collezione dicon uno dei suoi bikiniL’anno scorsoaveva firmato una linea di costumi per Island Coco. Una collezione sexy e audace, con capi luccicanti e metallizzati, reggiseni lace-up e slip sgambatissimi. Li ...

