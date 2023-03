(Di martedì 14 marzo 2023)unadiche operava ae nel suo hinterland. Venti leeseguite dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura: 5 in carcere, 10 agli arresti ...

Smantellata rete spacciatori a Cosenza, 20 misure cautelari - Cronaca Agenzia ANSA

