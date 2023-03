Skriniar c’è ma Inzaghi non vuole rischiare: così in difesa contro il Porto – SM (Di martedì 14 marzo 2023) Milan Skriniar stringe i denti e contro il Porto ci sarà, ma Simone Inzaghi non vuole correre alcun rischio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore potrebbe partire dalla panchina. IN difesa – Assente nelle ultime due sfide dell’Inter per un problema alla schiena, Milan Skriniar è tornato a disposizione di Simone Inzaghi ed è partito con la squadra in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il Porto. Il difensore slovacco stringe i denti in vista della difficile trasferta in Portogallo, e si gioca una maglia da titolare dal 1?. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, in vantaggio dovrebbe esserci comunque Matteo Darmian, che fin qui ha sempre preso il suo posto ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Milanstringe i denti eilci sarà, ma Simonenoncorrere alcun rischio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore potrebbe partire dalla panchina. IN– Assente nelle ultime due sfide dell’Inter per un problema alla schiena, Milanè tornato a disposizione di Simoneed è partito con la squadra in vista dell’ottavo di finale di Champions Leagueil. Il difensore slovacco stringe i denti in vista della difficile trasferta ingallo, e si gioca una maglia da titolare dal 1?. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, in vantaggio dovrebbe esserci comunque Matteo Darmian, che fin qui ha sempre preso il suo posto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : L’occasione è troppo ghiotta. C’è mezza rosa in scadenza nel 2023. Ed è esattamente la mezza rosa a fine corsa. Rin… - internewsit : Skriniar c'è ma Inzaghi non vuole rischiare: così in difesa contro il Porto - SM - - Ste_Casati : @MimmoAdinolfi Analisi molto attendibile (ho un deja vu). Ricapitoliamo: 4/11 sono in campo (con Skriniar) 1/11 Ona… - Mucio80 : @deliux9 Se Skriniar è indisponibile dall'inizio si, non c'è molto di diverso da aspettarsi. Altrimenti potrebbe pa… - fcin1908it : Inter, scelto il trio di difesa: non c’è Skriniar. Con Lautaro dovrebbe spuntarla Dzeko -