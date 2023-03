Sistema bancario a rischio Allarme di Fidanza | tsunami in arrivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) "Tutti condividiamo l'obiettivo dell'efficientamento energetico degli edifici, ma questo testo è l'ennesimo esempio di come non si dovrebbe condurre la transizione ecologica. In primo luogo perché non tiene conto a sufficienza delle differenze e delle specificità dei diversi Stati membri, particolarmente significativo è il caso dell'Italia che vanta un patrimonio edilizio unico per valore storico e culturale. In secondo luogo perché è un provvedimento che obbliga, anziché incentivare, caricandone il costo di gravosi interventi su famiglie e Stati membri. Le conseguenze per il nostro mercato immobiliare rischiano di essere pesanti: svalutazione generale degli immobili; rischi per il; aumento dei prezzi per i lavori edilizi; blocco degli interventi anti-sismici; deturpamento di luoghi attrattivi per il turismo. Ci auguriamo finisca il ...