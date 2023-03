Sinner-Wawrinka stanotte in tv: a che ora comincia, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Jannik Sinner affronterà Stan Wawrinka negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). L’azzurro non vuole fermarsi e, dopo le vittorie ai danni di Gasquet e Mannarino nel deserto californiano, mette nel mirino i quarti. A contendergli l’accesso non sarà Holger Rune bensì Stan Wawrinka, protagonista di una grande vittoria e, in generale, di un gran torneo. I precedenti tra i due recitano 2-2, ma Sinner ha vinto gli ultimi due, tra cui l’ultimo poche settimane fa a Rotterdam, e partirà ampiamente favorito. In palio un posto ai quarti contro il vincente del match Fritz-Fucsovics. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Sinner e Wawrinka scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Jannikaffronterà Stannegli ottavi di finale deldi(cemento outdoor). L’azzurro non vuole fermarsi e, dopo le vittorie ai danni di Gasquet e Mannarino nel deserto californiano, mette nel mirino i quarti. A contendergli l’accesso non sarà Holger Rune bensì Stan, protagonista di una grande vittoria e, in generale, di un gran torneo. I precedenti tra i due recitano 2-2, maha vinto gli ultimi due, tra cui l’ultimo poche settimane fa a Rotterdam, e partirà ampiamente favorito. In palio un posto ai quarti contro il vincente del match Fritz-Fucsovics. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

