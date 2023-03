Sinner-Wawrinka oggi in tv, ATP Indian Wells: a che ora inizia, programma, streaming, ordine di gioco (Di martedì 14 marzo 2023) Nella notte italiana tra oggi (martedì 14 marzo) e domani (mercoledì 15 marzo), Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells 2023. Sul cemento della California l’altoatesino giocherà contro lo svizzero Stan Wawrinka in un vero e proprio scontro generazionale di altissima qualità tecnica. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Wawrinka NELLA NOTTE DEL 15 MARZO Sinner, vittorioso contro il francese Adrian Mannarino per 7-6 (7) 6-4, spera di alzare il livello di gioco perché per battere il Wawrinka visto fino a questo momento sarà necessario. L’elvetico, infatti, ha sconfitto a sorpresa il danese Holger Rune, tra i tennisti favoriti per il successo finale della vigilia. Una grande ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Nella notte italiana tra(martedì 14 marzo) e domani (mercoledì 15 marzo), Jannikscenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale del Masters1000 di2023. Sul cemento della California l’altoatesino giocherà contro lo svizzero Stanin un vero e proprio scontro generazionale di altissima qualità tecnica. LA DIRETTA LIVE DINELLA NOTTE DEL 15 MARZO, vittorioso contro il francese Adrian Mannarino per 7-6 (7) 6-4, spera di alzare il livello diperché per battere ilvisto fino a questo momento sarà necessario. L’elvetico, infatti, ha sconfitto a sorpresa il danese Holger Rune, tra i tennisti favoriti per il successo finale della vigilia. Una grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zappooo_ : RT @GeorgeSpalluto: Sinner v Wawrinka è programmato come 2° match dall'1. Domani notte. Comodissimo... - AnsaTrentinoAA : Indian Wells: Sinner è agli ottavi, 'dovrò alzare il livello'. L'azzurro batte Mannarino in due set, ora affronterà… - sim_sevenagency : RT @federtennis: ?? Jannik ?? #Sinner batte Mannarino 7-6 6-4 e avanza agli ottavi, dove trova Wawrinka! Stop per #Trevisan, battuta da Mu… - infoitsport : Atp Indian Wells - Sinner 'vendica' Musetti e raggiunge Wawrinka - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Jannik #Sinner agli ottavi del torneo di Indian Wells, battuto Mannarino 76 64! L'azzurro ritroverà Stan Wawrinka, sco… -