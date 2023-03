Sinner-Wawrinka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Stan Wawrinka negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Dopo la vittoria all’esordio contro Gasquet, il classe 2001 si è ripetuto contro un altro francese, Adrian Mannarino, trionfando sempre in due set. Sulla sua strada, a sorpresa, ci sarà ora l’esperto Wawrinka, capace di vincere il suo terzo match di una settimana finora da incorniciare battendo il più quotato Rune, settima testa di serie. Sinner e Wawrinka si sono incontrati poche settimane fa nell’Atp 500 di Rotterdam e in quell’occasione l’elvetico racimolò appena quattro giochi. Pur essendo i precedenti in parità (2-2), sarà Jannik a partire ampiamente favorito. PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Stannegli ottavi di finale deldi(cemento outdoor). Dopo la vittoria all’esordio contro Gasquet, il classe 2001 si è ripetuto contro un altro francese, Adrian Mannarino, trionfando sempre in due set. Sulla sua strada, a sorpresa, ci sarà ora l’esperto, capace di vincere il suo terzo match di una settimana finora da incorniciare battendo il più quotato Rune, settima testa di serie.si sono incontrati poche settimane fa nell’Atp 500 di Rotterdam e in quell’occasione l’elvetico racimolò appena quattro giochi. Pur essendo i precedenti in parità (2-2), sarà Jannik a partire ampiamente favorito. PROGRAMMA E COPERTURA ...

