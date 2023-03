Sinner batte Mannarino all'Indian Wells, ora incontrerà Wawrinka (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Il francese Adrian Mannarino, 68esimo al mondo, è stato eliminato 7-6 (9/7), 6-4 da Jannik Sinner (13esimo), che adesso passa agli ottavi di finale dell'Indian Wells Masters 1000, in California. Solido nei momenti-chiave, il 21enne tennista altoatesino al tie-break, dopo aver neutralizzato un set point con un ace, ha approfittato di un doppio fallo del francese sul 7-7 per portarsi in vantaggio. Nel secondo set Mannarino raramente si è mostrato un pericolo, mentre Sinner ha messo a segno tiri vincenti, a testimonianza della sua capacità di tenere i controllo della situazione nei momenti che contano. Nel round a 16, Sinner affronterà un altro veterano, lo svizzero 37enne Stan Wawrinka. L'atleta elvetico ha superato Holger Rune 2-6, 7-6 (5), 7-5, ... Leggi su agi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Il francese Adrian, 68esimo al mondo, è stato eliminato 7-6 (9/7), 6-4 da Jannik(13esimo), che adesso passa agli ottavi di finale dell'Masters 1000, in California. Solido nei momenti-chiave, il 21enne tennista altoatesino al tie-break, dopo aver neutralizzato un set point con un ace, ha approfittato di un doppio fallo del francese sul 7-7 per portarsi in vantaggio. Nel secondo setraramente si è mostrato un pericolo, mentreha messo a segno tiri vincenti, a testimonianza della sua capacità di tenere i controllo della situazione nei momenti che contano. Nel round a 16,affronterà un altro veterano, lo svizzero 37enne Stan. L'atleta elvetico ha superato Holger Rune 2-6, 7-6 (5), 7-5, ...

