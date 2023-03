Silk-Faw - Blitz della Finanza | si ipotizza la tentata truffa aggravata

(Di martedì 14 marzo 2023) Il progetto-Faw può già dirsi tramontato, ma il sogno cino-americano di costruire hypercar nel cuoreMotor Valley rischia di tramutarsi in un incubo con non pochi risvolti giudiziari. Secondo il Resto del Carlino, la Guardia didi Reggio Emilia sta indagando perai danni dello Stato nei confrontifantomatica joint venture. L'indagine sarebbe culminata in undelle Fiamme Gialle presso gli uffici romani di Invitalia, l'agenzia governativa responsabile dell'erogazione di finanziamenti per iniziative industriali. Sequestri e ipotesi. I baschi verdi avrebbero sequestrato le pratiche relative alla domanda inoltrata dalla stessa-Faw per ottenere 38 milioni di euro di sostegni ...

Dopo la retromarcia di Italvolt sul progetto di gigafactory in Piemonte (v. Staffetta 26/01) , un nuovo colpo per l'industria dell'auto elettrica in Italia. La procura di Reggio Emilia ha infatti ...Gli investigatori sono al lavoro per verificare se, per il suo progetto di costruire un mega polo tecnologico appena fuori le porte di Reggio Emilia, nella campagna di Villa Gavassa, puntasse anche a fondi dello Stato con il Pnrr. A tale ...In un'intervista rilasciata l'altro giorno al Tgr , il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, parlando della vicenda di, aveva spiegato: 'Questo progetto era fuori dai radar già dal alcuni mesi. Noi abbiamo dato disponibilità fino dall'inizio ad assecondare l'attrazione di questo importante investimento che ...

La joint venture aveva chiesto aiuti allo Stato per 38 milioni di euro. La Gdf reggiana a Roma per sequestrare la pratica che era in valutazione. Al momento però nessuna persona iscritta nel registro ...La guardia di finanza di Reggio Emilia indaga per tentata truffa aggravata ai danni dello Stato nei confronti di Silk-Faw, la joint venture sino-americana delle hypercar elettriche di lusso sportive.