Silicon valley, l'economista: 'Il sistema è fragile. Ora Fed e Bce saranno più prudenti' (Di martedì 14 marzo 2023) Onado (Bocconi): un trauma uscire dalla droga del denaro a costi bassi. 'Altro che atterraggio morbido. Campanelli d'allarme ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Onado (Bocconi): un trauma uscire dalla droga del denaro a costi bassi. 'Altro che atterraggio morbido. Campanelli d'allarme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ah, mi auguro che tutti dopo il caso Silicon Valley Bank abbiano capito che approvare il nuovo trattato MES che pre… - borghi_claudio : Avete dei dubbi su come funzioni una banca? Vi domandate come possano succedere cose tipo la crisi della Silicon Va… - CottarelliCPI : Se il populista Trump non avesse annacquato il Dodd-Frank Act forse la Silicon Valley Bank non sarebbe fallita. Tru… - evelina21478 : RT @4everAnnina: Lehman Brothers è fallita con rating AAA di Moody's. Silicon Valley bank è fallita con rating AAA di Moody's. Praticamen… - gilvilnev27 : RT @enricofromitaly: ???? SECONDA PARTE: Crack Silicon Valley Bank I Giornalisti: “Signor Presidente cosa sappiamo sul perché è successo? Pu… -