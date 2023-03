Silicon Valley Bank, Patuelli (Abi): «Il crac è frutto della deregulation Usa» (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente dell’associazione delle banche italiane: d’accordo con Visco e Panetta, ora serve più cautela nell’alzare i tassi Leggi su corriere (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente dell’associazione delle banche italiane: d’accordo con Visco e Panetta, ora serve più cautela nell’alzare i tassi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ah, mi auguro che tutti dopo il caso Silicon Valley Bank abbiano capito che approvare il nuovo trattato MES che pre… - borghi_claudio : Avete dei dubbi su come funzioni una banca? Vi domandate come possano succedere cose tipo la crisi della Silicon Va… - CottarelliCPI : Se il populista Trump non avesse annacquato il Dodd-Frank Act forse la Silicon Valley Bank non sarebbe fallita. Tru… - RafitaC : Crash Silicon Valley Bank Giornalisti: Signor Presidente cosa sappiamo sul perché è successo? Può rassicurare gli… - AgNPs : RT @KiddoBea70: Dopo il crollo della Silicon Valley Bank, anche le principali banche europee stanno registrando perdite clamorose. Con le s… -