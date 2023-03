Silicon Valley Bank | le conseguenze del fallimento | cosa dicono gli analisti

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Non c’è panico e non c’è la percezione che ildellapossa generare una crisi di sistema come quella del 2008. Nessun effetto Lehman Brothers, quindi. Glisono in queste ore orientati a valutare le reazioni dei mercati come il segnale che l’argine possa reggere, perché gli investitori confidano nelle rassicurazioni arrivate, anche se aspettano con attenzione le prossime mosse della Fed e della Bce. La prima motivazione è che quello che è accaduto a Svb non possa tecnicamente succedere a una banca più grande. “Il crack della Svb è il secondo più grandebancario della storia se si escludono quelli avvenuti durante la Grande Crisi Finanziaria del 2008 e la crisi del debito europeo. Il rischio di tasso di interesse di Svb ...

Quasi una versione made in Usa del celebre 'whatever it takes' di Mario Draghi la mossa che ha circoscritto i rischi per i risparmiatori derivanti dal crac dellaBank: l'allora governatore della Bce nel 2012 si mosse per salvare l'euro, nelle ultime ore la Fed e l'esecutivo americano hanno parlato sulla stessa falsariga per evitare il pericolo ...I rendimenti sono saliti , nonostante il concomitante calo sul secondario degli ultimi giorni, innescato dai timori per le conseguenze del collasso dellaBank. In particolare, sono ...Non c'è panico e non c'è la percezione che il fallimento dellaBank possa generare una crisi di sistema come quella del 2008. Nessun effetto Lehman Brothers, quindi. Gli analisti sono in queste ore orientati a valutare le reazioni dei mercati come ...

Una seduta così non si vedeva da tempo in Piazza Affari, zavorrata come il resto d’Europa da una nuova ondata di vendite sul settore bancario, a seguito dell’inatteso crack della statunitense Silicon ...Esposizione ai tassi di interesse e' completamente coperta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Credit Suisse non e' a rischio a causa del crac di Silicon Valley Bank e sta registrando un ...