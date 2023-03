Silicon Valley Bank, le conseguenze del fallimento: cosa dicono gli analisti (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) - Non c'è panico e non c'è la percezione che il fallimento della Silicon Valley Bank possa generare una crisi di sistema come quella del 2008. Nessun effetto Lehman Brothers , quindi. Gli analisti sono in queste ore orientati a valutare le reazioni dei mercati come il segnale che l'argine possa reggere, perché gli investitori confidano nelle rassicurazioni arrivate, anche se aspettano con attenzione le prossime mosse della Fed e della Bce. La prima motivazione è che quello che è accaduto a Svb non possa tecnicamente succedere a una banca più grande. "Il crack della Svb è il secondo più grande fallimento bancario della storia se si escludono quelli avvenuti durante la Grande Crisi Finanziaria del 2008 e la crisi del debito europeo. Il rischio di tasso di interesse di Svb ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) - Non c'è panico e non c'è la percezione che ildellapossa generare una crisi di sistema come quella del 2008. Nessun effetto Lehman Brothers , quindi. Glisono in queste ore orientati a valutare le reazioni dei mercati come il segnale che l'argine possa reggere, perché gli investitori confidano nelle rassicurazioni arrivate, anche se aspettano con attenzione le prossime mosse della Fed e della Bce. La prima motivazione è che quello che è accaduto a Svb non possa tecnicamente succedere a una banca più grande. "Il crack della Svb è il secondo più grandebancario della storia se si escludono quelli avvenuti durante la Grande Crisi Finanziaria del 2008 e la crisi del debito europeo. Il rischio di tasso di interesse di Svb ...

