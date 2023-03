Silicon Valley Bank fallita, cosa succede dopo il lunedì nero (Di martedì 14 marzo 2023) Occhi puntati sulle borse dopo il lunedì nero che ha visto il fallimento della Silicon Valley Bank. Nella giornata di ieri le Borse hanno perso 291 miliardi di euro. Per Piazza Affari si è trattato del 4%, mentre Wall Street ha retto l’urto; Francoforte il 3,04%, Parigi il 2,9%, Londra il 2,58%, Madrid il 3,55%. dopo la chiusura della Silicon Valley Bank, la Borsa di Milano apre piatta, mentre dagli Usa arrivano le rassicurazioni dal Presidente: “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti“, ha detto Biden, che poi ha proseguito: “Gli americani possono stare tranquilli: i loro depositi sono al sicuro“, ha detto. Il Ftse Mib segna in avvio un +0,05% a 26.195 punti. Borse europee positive ma caute in avvio. ... Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023) Occhi puntati sulle borseilche ha visto il fallimento della. Nella giornata di ieri le Borse hanno perso 291 miliardi di euro. Per Piazza Affari si è trattato del 4%, mentre Wall Street ha retto l’urto; Francoforte il 3,04%, Parigi il 2,9%, Londra il 2,58%, Madrid il 3,55%.la chiusura della, la Borsa di Milano apre piatta, mentre dagli Usa arrivano le rassicurazioni dal Presidente: “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti“, ha detto Biden, che poi ha proseguito: “Gli americani possono stare tranquilli: i loro depositi sono al sicuro“, ha detto. Il Ftse Mib segna in avvio un +0,05% a 26.195 punti. Borse europee positive ma caute in avvio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ah, mi auguro che tutti dopo il caso Silicon Valley Bank abbiano capito che approvare il nuovo trattato MES che pre… - borghi_claudio : Avete dei dubbi su come funzioni una banca? Vi domandate come possano succedere cose tipo la crisi della Silicon Va… - CottarelliCPI : Se il populista Trump non avesse annacquato il Dodd-Frank Act forse la Silicon Valley Bank non sarebbe fallita. Tru… - Alberto93383706 : RT @Robertonuzzoam: CRACK SILICON VALLEY È un'operazione del WEF nell'ambito del GREAT RESET, la folle idea di SCHWAB ed i suoi scagnozzi… - TheCarrese : RT @borghi_claudio: Ah, mi auguro che tutti dopo il caso Silicon Valley Bank abbiano capito che approvare il nuovo trattato MES che prevede… -