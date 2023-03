Sicuri che Paredes non serva alla Juventus? Il grande dubbio sul centrocampista

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 marzo 2023) Contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e futuro probabilmente lontano da Torino. Ecco ilintornofigura di. Il futuro disembra ormai deciso; il, con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, molto probabilmente lascerà la. Difficile che i bianconeri decidano di riscattare l’argentino considerando il rendimento, piuttosto altalenante, fino a questo momento. LaPresseAcquistato per completare il centrocampo non è mai riuscito ad avere continuità a livello di prestazioni; la, in estate, potrebbe virare su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo. Come detto le prestazioni di, fino a questo momento, non sono state per nulla positive; il giocatore si può ...