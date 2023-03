Siccità | usare l' acqua di mare per contrastarla | la proposta dal Veneto

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar - Per combattere lasi potrebbe utilizzare l'di(ovviamente distillata). Come riporta Tgcom24 , laviene da Venezia , ma è stata lanciata anche da altre città come Genova.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Da valutare soprattutto i costi energetici dell'operazione - AlsoliCinzia : RT @antennatre: TREVISO | SICCITA’ E SPETTRO RAZIONAMENTO, I TREVIGIANI: «USARE MENO ACQUA SI PUO’» - antennatre : TREVISO | SICCITA’ E SPETTRO RAZIONAMENTO, I TREVIGIANI: «USARE MENO ACQUA SI PUO’» - bralex84 : RT @UltimaGenerazi1: ...Invece si parla dell'altezza delle pale eoliche (ben 320 m !!!) o di chi non dovrebbe usare l'aria condizionata. #… - Onestep84356153 : @Balestrantonio @AlbertoBagnai La siccità dipende dal fatto che, se l'acqua nei bacini scende sotto ad un certo liv… -

Roma, 14 mar - Per combattere lasi potrebbe utilizzare l'acqua di mare (ovviamente distillata). Come riporta Tgcom24 , la proposta viene da Venezia , ma è stata lanciata anche da altre città come Genova....arrivare a consigliare di tenere in considerazione quante volte si develo sciacquone, come ha fatto qualcuno, ma si capisce da soli che meno acqua usiamo meglio è. Po, torna l'incubo"...Non voglio arrivare a consigliare di tenere in considerazione quante volte si develo ... Dalle coltivazioni di grano, frutta e verdura fino agli allevamenti, larischia, dunque, di ...