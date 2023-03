Siccità, l’allarme di Zaia: “Il rischio di razionamenti è concreto. Necessario un piano Marshall per le infrastrutture della rete idrica” (Di martedì 14 marzo 2023) “Firmerò una ordinanza sulla Siccità, se non stasera domani”. Lo annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che la regione “è in un livello di allerta lieve. Non siamo ad un livello di allerta che mi permetta di firmare una ordinanza . – specifica – imponendo i razionamenti. Non lo vorrei mai farlo, spero che piova”. Zaia anticipa che l’ordinanza “darà delle indicazioni e sensibilizzerà in maniera ufficiale, con un atto formale, i cittadini e le istituzioni, in modo tale che l’acqua non sia sprecata”. Riguarderà, aggiunge, “l’irrigazione dei giardini piuttosto che il pozzo artesiano a gittata continua. Non si può continuare a sprecare acqua quando si potrebbe chiudere una saracinesca con una valvola”. Il governatore del Veneto rileva che “le perdite idriche sono uno dei grandi problemi. Si pensi solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “Firmerò una ordinanza sulla, se non stasera domani”. Lo annuncia il presidente del Veneto Luca, sottolineando che la regione “è in un livello di allerta lieve. Non siamo ad un livello di allerta che mi permetta di firmare una ordinanza . – specifica – imponendo i. Non lo vorrei mai farlo, spero che piova”.anticipa che l’ordinanza “darà delle indicazioni e sensibilizzerà in maniera ufficiale, con un atto formale, i cittadini e le istituzioni, in modo tale che l’acqua non sia sprecata”. Riguarderà, aggiunge, “l’irrigazione dei giardini piuttosto che il pozzo artesiano a gittata continua. Non si può continuare a sprecare acqua quando si potrebbe chiudere una saracinesca con una valvola”. Il governatore del Veneto rileva che “le perdite idriche sono uno dei grandi problemi. Si pensi solo ...

