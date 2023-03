Siccità in Veneto, Zaia firma una nuova ordinanza: non bisogna sprecare acqua (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato un’ulteriore ordinanza relativa alla carenza di disponibilità idrica nel territorio, contenente azioni regionali a tutela della risorsa idrica. «Siamo ancora – ha detto Zaia – a un livello di allerta che non richiede di imporre razionamenti, punto al quale speriamo di non arrivare. Tramite questa ordinanza intendo sensibilizzare con un atto formale i cittadini e tutte le istituzioni sulla necessità di non sprecare acqua in nessun modo, intervenendo, fra le altre misure, nell’irrigazione dei giardini, chiudendo i pozzi a gettata continua, evitando sprechi nelle acque ad uso pubblico. Per quanto riguarda l’aspetto agricolo – aggiunge il presidente – purtroppo sappiamo che a causa di una rete ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della Regione, Luca, hato un’ulteriorerelativa alla carenza di disponibilità idrica nel territorio, contenente azioni regionali a tutela della risorsa idrica. «Siamo ancora – ha detto– a un livello di allerta che non richiede di imporre razionamenti, punto al quale speriamo di non arrivare. Tramite questaintendo sensibilizzare con un atto formale i cittadini e tutte le istituzioni sulla necessità di nonin nessun modo, intervenendo, fra le altre misure, nell’irrigazione dei giardini, chiudendo i pozzi a gettata continua, evitando sprechi nelle acque ad uso pubblico. Per quanto riguarda l’aspetto agricolo – aggiunge il presidente – purtroppo sappiamo che a causa di una rete ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Siccità, in Veneto espongono reliquie sacre per chiedere il ritorno della pioggia. Zaia pronto a razionare l’acqua:… - zaiapresidente : #SICCITÀ | Ho firmato oggi un’ulteriore ordinanza relativa alla carenza di disponibilità idrica nel territorio per… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Siccità in Veneto, Zaia firma l’ordinanza contro gli sprechi id - iolegranato : @simonamelani Siccità, in Veneto espongono reliquie sacre per chiedere il ritorno della pioggia. Zaia pronto a razi… - infoitinterno : Siccità, in Veneto l’ordinanza contro gli sprechi d’acqua -