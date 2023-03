Siccità, in Veneto espongono reliquie sacre per chiedere il ritorno della pioggia. Zaia pronto a razionare l’acqua: “Siamo in grossa difficoltà” (Di martedì 14 marzo 2023) Per intercedere l’arrivo della pioggia, a Verona hanno persino esposto in Duomo la “Sacra Spina”, la lisca di un grande pesce che venne usata dai romani per decapitare i martiri Fermo e Rustico. Una tradizione che affonda nel Duecento, quando la popolazione, dopo una ininterrotta Siccità di quattro mesi, chiese la grazia, pregando davanti alla reliquia. I cronisti dell’epoca raccontarono che ciò accadde per davvero. Il Veneto, come le altre regioni del nord sta chiudendo un inverno senza acqua, con la neve ai minimi storici, gli invasi che si sono drammaticamente ridotti di proporzioni, i fiumi con portate ridottissime. La situazione è tale che il presidente della giunta regionale, Luca Zaia, si è detto pronto ad intervenire ordinando i razionamenti e i divieti all’uso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Per intercedere l’arrivo, a Verona hanno persino esposto in Duomo la “Sacra Spina”, la lisca di un grande pesce che venne usata dai romani per decapitare i martiri Fermo e Rustico. Una tradizione che affonda nel Duecento, quando la popolazione, dopo una ininterrottadi quattro mesi, chiese la grazia, pregando davanti alla reliquia. I cronisti dell’epoca raccontarono che ciò accadde per davvero. Il, come le altre regioni del nord sta chiudendo un inverno senza acqua, con la neve ai minimi storici, gli invasi che si sono drammaticamente ridotti di proporzioni, i fiumi con portate ridottissime. La situazione è tale che il presidentegiunta regionale, Luca, si è dettoad intervenire ordinando i razionamenti e i divieti all’uso ...

