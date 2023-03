Siccità in Argentina | a fuoco più di 3mila ettari di boschi | il video degli incendi

(Di martedì 14 marzo 2023) Le fiamme infuriano in un’area forestale nella provinciadi Corrientes. L’o, iniziato il 12 marzo, ha colpito aree forestali nella città di Ituzaingo, Corrientes. Secondo le autorità, questo è il più grandeo di questa stagione, che ha bruciato e devastato più di 3000di terreno. Circa 150 vigili delstanno lavorando nella zona per domare il rogo, nel bel mezzo di una graveche sta colpendo l’intera provincia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreadortenzio : In Argentina i peronisti sttaccano da anni il comparto agroalimentare, mettendogli gravami varie, cercando a suon d… -

Le fiamme infuriano in un'area forestale nella provinciadi Corrientes. L'incendio, iniziato il 12 marzo, ha colpito aree forestali nella citta' di Ituzaingo, Corrientes. Secondo le autorita', questo e' il piu' grande incendio di questa stagione, ...... Diga di Val di Lanzo sul fiume Stura TOSCANA: Diga di San Piero in Campo sul fiume Orcia, Riutilizzo reflui civili depurati Pistoia LIGURIA: Diga sul torrenteUMBRIA: Interconnessione diga ...Nonostante il raccolto eccezionale in Brasile, le previsioni di produzione dell'continuano a ridursi, dopo che la siccita' - per gran parte della stagione di crescita - ha frenato le ...