"Siamo su Scherzi a parte?" Sallusti silenzia Fornero, le accuse choc al governo (Di martedì 14 marzo 2023) Elsa Fornero ne dice di tutti i colori a Giorgia Meloni e Matteo Salvini tra gli applausi del pubblico in studio a Dimertì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, E Alessandro Sallusti sbotta: "Siamo a Scherzi a parte?". L'attacco dell'ex ministra del governo di Mario Monti parte dalla "mancanza di leadership" di Meloni, rea secondo Fornero di non riuscire a contenere i ministri "meno preparati, che combinano guai" all'interno del governo. Come prevedibile, si unisce al coro delle critiche per il karaoke alla festa dei 50 anni di Salvini: "Ma come è potuta andarci dopo ciò che era successo" a Cutro?. Poi è la volta del leader della Lega: "Ho sempre pensato che in quanto a testa potesse averne di più, ma ora sono convinta che ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Elsane dice di tutti i colori a Giorgia Meloni e Matteo Salvini tra gli applausi del pubblico in studio a Dimertì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, E Alessandrosbotta: "?". L'attacco dell'ex ministra deldi Mario Montidalla "mancanza di leadership" di Meloni, rea secondodi non riuscire a contenere i ministri "meno preparati, che combinano guai" all'interno del. Come prevedibile, si unisce al coro delle critiche per il karaoke alla festa dei 50 anni di Salvini: "Ma come è potuta andarci dopo ciò che era successo" a Cutro?. Poi è la volta del leader della Lega: "Ho sempre pensato che in quanto a testa potesse averne di più, ma ora sono convinta che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Tweet generato in modalità @matteosalvinimi Per la destra sarebbe #Putin a spingere i barconi pieni di clandestin… - fraba1964 : RT @tempoweb: Incredibile #Fornero: accuse choc a #Meloni-#Salvini. #Sallusti sbotta: siamo a Scherzi a parte? #14marzo #iltempoquotidiano… - NataStanca91 : @interiordeSaria Secondo me siamo su scherzi a parte non voglio credere che ci siano donne così deficienti. - tempoweb : Incredibile #Fornero: accuse choc a #Meloni-#Salvini. #Sallusti sbotta: siamo a Scherzi a parte? #14marzo… - shellygranata : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @FrancescoLollo1 Ahahahahhaa siamo su scherzi a parte vero? -