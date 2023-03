Siamo circondati da cantanti a petto nudo, ma se si spoglia una donna… apriti cielo! (Di martedì 14 marzo 2023) Fedez, Blanco, Rkomi, Achille Lauro, Dan Reynolds: sono solo alcuni dei tanti, tantissimi cantanti uomini che (spesso e volentieri) si esibiscono a petto nudo. Ma perché, quando a spogliarsi è una donna, la gente si indigna? Leggi anche: Levante Opera Futura, il nuovo album salta a ritmo tra cielo e terra: quando la verità diventa... Leggi su donnapop (Di martedì 14 marzo 2023) Fedez, Blanco, Rkomi, Achille Lauro, Dan Reynolds: sono solo alcuni dei tanti, tantissimiuomini che (spesso e volentieri) si esibiscono a. Ma perché, quando arsi è una donna, la gente si indigna? Leggi anche: Levante Opera Futura, il nuovo album salta a ritmo tra cielo e terra: quando la verità diventa...

Siamo circondati di cantanti a petto nudo, ma se si spoglia una donna… apriti cielo! Forse perché siamo un Paese (ancora) profondamente maschilista. Agli uomini viene perdonato tutto, alle donne no. Ma siamo anche un Paese con la memoria corta, perché abbiamo avuto (abbiamo ancora ed ...