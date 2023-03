Sia lode a Hugh Grant che spernacchia le domande idiote

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 marzo 2023) Perché, scusate: voi cosa avreste fatto? Siete lì, arrivate red carpet più perbenista del secolo (per informazione: gli Oscar stanno pensando di organizzare un premio gender neutral per il prossimo anno in onore delle baggianate woke), dicevamo siete lì sul tappeto ed ecco che si presenta una modella 35enne che vi chiede: “Qual è la cosa che preferisci di questi Oscar”? Oppure? “Ti stai divertendo?”. O ancora: “Cosa indossi”?. Le star normalmente s’inchinano a risposte di cortesia, sempre meglio assecondare il rito stantio se vuoi campare bene, mano. Ha replicato con fare ironico, un tantino irriverente, distaccato e annoiato. Come a dire: “Ma chi me lo ha fatto fare di star qui a rispondere acosì?”. Non sappiamo sel’abbia pensato davvero o meno, ...