Si getta sotto il treno e muore a 32 anni: tragedia nel trevigiano, forse suicidio. Ritardi sulla linea (Di martedì 14 marzo 2023) tragedia della disperazione oggi - 14 marzo - nella Marca: un ragazzo si è gettato sotto a un treno, a un chilometro dalla stazione ferroviaria di Spresiano. La vittima è un italiano, M. S., 32enne,

