Si è dimesso il manager nominato dalla Meloni che aveva copiato il discorso di Mussolini dopo l'omicidio Matteotti in una mail aziendale (Di martedì 14 marzo 2023) Ha fatto un passo indietro Claudio Anastasio, ormai ex presidente 3-I, la società pubblica che dovrebbe gestire il software di Inps, Istat e Inail. Non poteva essere altrimenti. Come racconta Repubblica, infatti, il manager nominato da Giorgia Meloni ha avuto la brillante idea di inviare una mail ai componenti del cda in cui parafrasafa il celebre discorso fatto da Benito Mussolini in Parlamento per rivendicare la responsabilità politica dell'omicidio di di Giacomo Matteotti.

