Si è dimesso Anastasio, il manager che copia il Duce. Ma il vero scoop è un altro (Di martedì 14 marzo 2023) Abbiamo tutti sottovalutato lo scoop su Claudio Anastasio, il dirigente della partecipata nata per gestire il software di Inps, Istat e Inail che si è dimesso questa mattina, all’ora delle decisioni irrevocabili ("Comunico la volontà irrevocabile di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di componente del cda e presidente della società 3-I S.p.A. con effetto immediato", ha scritto). La vera notizia non è che un manager di nomina governativa abbiainviato ai componenti del CdA una mail che cita verbatim il discorso del 3 gennaio di Mussolini, fatta salva l’accortezza di sostituire a “fascismo” il nome “3-I”. Il colpo di scena è che “una retorica così eccessiva, così lontana dal linguaggio aziendale, ha quindi portato qualcuno più curioso degli altri a inserire su Google quelle frasi pittoresche”. Il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 marzo 2023) Abbiamo tutti sottovalutato losu Claudio, il dirigente della partecipata nata per gestire il software di Inps, Istat e Inail che si èquesta mattina, all’ora delle decisioni irrevocabili ("Comunico la volontà irrevocabile di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di componente del cda e presidente della società 3-I S.p.A. con effetto immediato", ha scritto). La vera notizia non è che undi nomina governativa abbiainviato ai componenti del CdA una mail che cita verbatim il discorso del 3 gennaio di Mussolini, fatta salva l’accortezza di sostituire a “fascismo” il nome “3-I”. Il colpo di scena è che “una retorica così eccessiva, così lontana dal linguaggio aziendale, ha quindi portato qualcuno più curioso degli altri a inserire su Google quelle frasi pittoresche”. Il ...

