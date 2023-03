Shazam! Furia degli dei | tutto quello che c' è da sapere sul sequel DC

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 marzo 2023) A ridosso dell'uscita cinematografica didei, il secondo capitolo del franchise con protagonista Zachary Levi, scopriamo dettagli e curiosità sul cinecomic più atteso del momento. Quale posto migliore della Città Eterna per promuovere un film che parla di antiche divinità? Forse Atene - per quanto più complesso organizzare l'evento - ma alla fine è stata proprio Roma ad ospitare uno speciale evento e fan screening, al quale hanno partecipato il regista e i protagonisti del film, dell'attesissimoDei, secondo capitolo del franchise DC Studios diretto ancora una volta da David F. Sandberg e con protagonista un monumentale Zachary Levi più in forma che mai. A causaeventiultimi tempi, non per ultima la ...