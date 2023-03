(Di martedì 14 marzo 2023)lanciail “Multi-Styler” e asciugacapelli adatto a tutti i tipi di capelli e a tutte le situazioni Con il potente asciugacapelli e il versatile multi-styler già durante l’asciugatura è possibile avere il proprio styling preferito! Senza danni causati dal calore. In occasione del lancio delprodotto.Ninja presenta in Italia. Questo è il brand dedicato alla cura della persona e la sua prima campagna globale, For All Hairkind per celebrare tutte le tipologie di capelli Dettagli suldiNinja, leader dell’innovazione dell’elettronica di consumo, annuncia in Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Shark Beauty: presentato il nuovo FlexStyle #SharkNinja #tuttotek -

Non è un caso che la Maison Givenchy abbia ripuntato in questa stagione sui miticiLock , ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenzedirettamente nella tua posta Iscriviti alla ...Non è un caso che la Maison Givenchy abbia ripuntato in questa stagione sui miticiLock , ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenzedirettamente nella tua posta Iscriviti alla ...

Shark Beauty: presentato il nuovo FlexStyle tuttoteK

Shark Beauty lancia Shark FlexStyle il "Multi-Styler" e asciugacapelli adatto a tutti i tipi di capelli e a tutte le situazioni.The Shark HydroVac Pro XL 3-in-1 Cleaner is your best mop and vacuum in one cordless product. Impressively, it’s lightweight, easy to use and one of the best products Shopping has reviewed to date ...