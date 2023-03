Shakira torna a parlare di Piquè | “È stata dura | ho dovuto sopportare tante stron**te”

Leggi su tpi

(Di martedì 14 marzo 2023)della separazione da: “È” Ospite del programma del Late Show di Jimmy Fallon, la canha parlato della separazione dall’ex marito, il calciatore Gerard. “Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e hostronzate” ha dichiarato l’interprete che poi ha definito il brano Music Sessions Vol. 53, in cui la popstar colombiana attacca il suo ex e la sua nuova compagna Clara Chia Martì, un “inno per tutte le donne”. “Scrivere questa canzone è stato molto imporper me, un modo sano per incanalare le mie emozioni” ha aggiunto. “Dopo la sua pubblicazione ...