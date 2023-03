Settimana corta | chi la vuole e chi ha altre preferenze

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Come i loro colleghi inglesi, anche i lavoratori italiani sarebbero interessati a sperimentare nuove forme di flessibilità oraria sul posto di lavoro. Quasi un terzo dei lavoratori italiani vorrebbe unalavorativa di quattro giorni, al posto di quella tradizionale. Lo rivela il Randstad workmonitor, l’indagine realizzata da Randstad in 34 Paesi del mondo, che ha intervistato 1.000 lavoratori dipendenti di età compresa tra 18 e 67 anni in Italia (35mila a livello globale) sulle ultime tendenze del lavoro. Secondo la ricerca, ben il 29% dei dipendenti in Italia preferirebbe la. Il 9% invece vorrebbe lavorare in orari tradizionali, ma in giorni diversi della normalelavorativa. Il 14% in turni divisi, alla mattina presto e alla sera tardi. Il 6% vorrebbe lavorare di ...