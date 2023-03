(Di martedì 14 marzo 2023) Percorso netto. A Zagabria, con la qualificazione per le finali già in tasca, ilbattegli Stati Uniti: un pieno di autostima sulla strada che porta ai Mondiali di luglio. 'Una ...

Percorso netto. A Zagabria, con la qualificazione per le finali già in tasca, ilbatte anche gli Stati Uniti: un pieno di autostima sulla strada che porta ai Mondiali di luglio. 'Una vittoria che suggella un buon percorso: siamo migliorati in tutte le fasi, dalla difesa ...Percorso netto. A Zagabria, con la qualificazione per le finali già in tasca, ilbatte anche gli Stati Uniti: un pieno di autostima sulla strada che porta ai Mondiali di luglio. 'Una vittoria che suggella un buon percorso: siamo migliorati in tutte le fasi, dalla difesa ...

Settebello travolgente nella World Cup: battuti anche gli Usa La Gazzetta dello Sport

Percorso netto. A Zagabria, con la qualificazione per le finali già in tasca, il Settebello batte anche gli Stati Uniti: un pieno di autostima sulla strada che porta ai Mondiali di luglio. “Una ...Nella partita valevole per il Gruppo A della World Cup maschile 2023 di pallanuoto, l'Italia sconfigge l'Ungheria con il punteggio di 9-8.