Sesso negato al compagno, lui si infuria e la prende a pugni in faccia fratturandole il naso: arrestato (Di martedì 14 marzo 2023) Un uomo di 35 anni é stato arrestato con l'accusa di aver aggredito e picchiato la compagna, fratturandole il setto nasale, ieri sera a Seregno ( Monza ), perché si sarebbe rifiutata di avere un ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Un uomo di 35 anni é statocon l'accusa di aver aggredito e picchiato la compagna,il setto nasale, ieri sera a Seregno ( Monza ), perché si sarebbe rifiutata di avere un ...

