Serie C/girone C 31esima giornata finisce in parità l'atteso derby tra Crotone vs Catanzaro con i gol di Mogos e Verne

Crotone 1 Catanzaro 1 
Marcatori: Mogos 54°, Verne 72° 

Crotone (4-2-3-1): Dini, Mogos, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Giron), Petriccione, Vitale (Carraro), Chiricò (Pannitteri), D'Errico (D'Ursi), Tribuzzi, Gomez (Kargbo). All. Zauli 

Catanzaro (3-5-2): Fulignati, Martinelli, Brignenti, Scognamillo, Situm (Brignola), Sounas (Curcio), Ghion (Pontisso), Verna, Vandeputte, Iemmello (Cianci), Biasci (Tentardini). All. Vivarini 

Arbitro: Michele Giordano di Novara 
Ass. Federico Votta (Moliterno) – Davide Stringini (Avezzano) 
Quarto giudice a bordo campo: Emanuele Frascaro di Firenze 

Ammoniti: Vitale, Cuomo, Mogos, Pontisso 
Angoli: 7 a 3 per il Catanzaro 
Recupero: 4 minuti 
Spettatori: 6.016 incasso euro 46.266,00

