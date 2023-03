Serie C 2022/2023: un super Cesena batte l’Entella 4-0 in casa (Di martedì 14 marzo 2023) Il Cesena batte l’Entella 4-0 in casa nel match valido per la 32ª giornata di Serie C 2022/2023. Grande partita dei ragazzi di Toscano che dominano dal primo all’ultimo minuto senza mai andare in difficoltà per tutta la durata del match. Migliore in campo Shpendi che apre e chiude i giochi mettendo a segno una doppietta, primo gol al 17? e secondo al 90?. Alla super prestazione dell’albanese classe 2003 si aggiungono le reti di Silvestri al 32? e di Brambilla al 50?. Non pervenuto in fase offensiva l’Entella che non è mai entrato in partita. Torna al successo il Cesena, dopo 4 giornate senza vittoria, che in classifica sale a 63 punti avvicinandosi proprio all’Entella, fermo a 65 punti in seconda ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Il4-0 innel match valido per la 32ª giornata di. Grande partita dei ragazzi di Toscano che dominano dal primo all’ultimo minuto senza mai andare in difficoltà per tutta la durata del match. Migliore in campo Shpendi che apre e chiude i giochi mettendo a segno una doppietta, primo gol al 17? e secondo al 90?. Allaprestazione dell’albanese classe 2003 si aggiungono le reti di Silvestri al 32? e di Brambilla al 50?. Non pervenuto in fase offensivache non è mai entrato in partita. Torna al successo il, dopo 4 giornate senza vittoria, che in classifica sale a 63 punti avvicinandosi proprio al, fermo a 65 punti in seconda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 Risultato finale ? #Bremer 11’ ? #Rabiot 26’ ? #Augello 31’ ? #Djuricic 32’ ? #Rabiot 64’ ?… - sportface2016 : #SerieC Un super Cesena batte l'Entella 4-0 in casa - EliAlbertazzi : @sonos4bri Non è il primo film che fa 2020 'è per il tuo bene' 2021 'crazy for football' 2019 cortometraggio 'siam… - Fantacalciok : Consigli fantacalcio, 27° giornata Serie A 2022/2023: ecco chi schierare - Calciodiretta24 : Consigli fantacalcio, 27° giornata Serie A 2022/2023: ecco chi schierare -