Serie C 2022/2023, girone B: Tiritiello raggiunge Paloschi nel finale, Lucchese-Siena finisce in parità (Di martedì 14 marzo 2023) Il derby toscano di Serie C fra Lucchese e Siena non si tinge di nessun colore. Dopo una prima frazione, iniziata con ritmi vibranti, che si è adagiata sul punteggio di perfetta parità, all'alba del secondo tempo è la firma di Paloschi che fa pendere la bilancia verso la squadra ospite momentaneamente. Su rigore l'ex attaccante del Milan fra le altre ha fatto guadagnare al Siena il vantaggio. Quando tutto sembra chiuso con il Siena che acquisirebbe tre punti d'oro in ottica playoff, è il migliore in campo Tiritiello che decide di pareggiare il derby e a riportare il confronto in perfetta parità. Un derby che ha visto due squadre che hanno giocato a viso aperto, in salute. Dunque, il punto a testa a favore di Maraia e di Pagliuca ...

