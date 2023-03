Serie B, si entra nel vivo: Frosinone e quella poltrona per tre (Di martedì 14 marzo 2023) Nove giornate alla fine del campionato di Serie B e una lotta alla Serie A davvero serrata fino in fondo con il Frosinone ormai lanciato Nove giornate alla fine del campionato di Serie B e una lotta alla Serie A davvero serrata fino in fondo con il Frosinone ormai lanciato. Dietro al Frosinone, però, la corsa è bella agguerrita ed è a tre per il secondo posto. Il Genoa ha dato una spallata importante con la vittoria sulla Ternana e ora conserva tre punti di vantaggio sul Bari (50) e il Sudtirol (48), ma guai a sottovalutare le partite perché può ancora cambiare tutto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Nove giornate alla fine del campionato diB e una lotta allaA davvero serrata fino in fondo con ilormai lanciato Nove giornate alla fine del campionato diB e una lotta allaA davvero serrata fino in fondo con ilormai lanciato. Dietro al, però, la corsa è bella agguerrita ed è a tre per il secondo posto. Il Genoa ha dato una spallata importante con la vittoria sulla Ternana e ora conserva tre punti di vantaggio sul Bari (50) e il Sudtirol (48), ma guai a sottovalutare le partite perché può ancora cambiare tutto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

