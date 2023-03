Serie B: ecco le date di Perugia-Reggina e Perugia-Frosinone (Di martedì 14 marzo 2023) La gara tra Perugia e Reggina, valida per il 29° turno di Serie B non disputatasi lo scorso week-end a titolo precauzionale a causa dello... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) La gara tra, valida per il 29° turno diB non disputatasi lo scorso week-end a titolo precauzionale a causa dello...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Tre anni fa come oggi veniva deciso il lockdown. Una misura devastante per il lavoro, l'economia e la salute, speci… - sportface2016 : #SupercoppaItaliana, ecco le Final Four: format a quattro squadre in Arabia Saudita - Gazzetta_it : Format a 4 squadre e si giocherà in Arabia Saudita: ecco come cambia la Supercoppa italiana - sportli26181512 : Serie B: ecco le date di Perugia-Reggina e Perugia-Frosinone: La gara tra Perugia e Reggina, valida per il 29° turn… - lordhenry84 : @Gabri_Gui Ah ecco. Si spiega molto. No perché è veramente poco più che il solito produttino di intrattenimento fo… -